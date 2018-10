Eldre sjåfør fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kollidert med autovern på E6

Trenger vi et nytt museum for kunst og design?

Saken oppdateres.

Nødetatene kjørte til Nossum på E6 i Levanger kommune etter å ha fått melding om en trafikkulykke tirsdag formiddag.

- Det er en bil som har kjørt i autovernet. Vi vet ikke mer om hva som har skjedd, men det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Meldingen kom inn klokka 11.55. Like etter ulykken oppsto det en del trafikale problemer på stedet, og det ble kø i begge retninger. Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet krasjet bilen med autovernet både på venstre og høyre side.

Innsatsleder Stig Viken opplyser at det var en bil nordover som var involvert i hendelsen ved Nossumkrysset.

- Den skjente over i motgående kjøreretning og traff autovernet på motsatt side. Det er et ektepar i 60- og 70-årene som satt i bilen som var involvert. De ble sendt til Sykehuset Levanger for en sjekk. De betraktes som lettere skadd.

Klokka 12.26 skriver politiet på Twitter at veien er åpen for normal trafikk.

- Det er besluttet av jourhavende jurist å beslaglegge førerkortet midlertidig. Det er ren rutine, forklarer Viken.

Han understreker at det er en strekning med mye trafikk.

- Heldigvis gikk det bra denne gangen.

Brannvesenet hjalp til med å flytte bilen vekk fra veien. Et bilbergingsselskap vil ta med seg bilen fra ulykkesstedet.

