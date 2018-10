Rufsete værstart på høstferien

Saken oppdateres.

Når skoledagen er over fredag, er det klart for en ukes høstferie for trønderske skoleelever. Skal ferien tilbringes i Trøndelag, er ikke værutsiktene spesielt lovende for helgen.

- Fredag vil det bli regnbyger, med kraftig vind på kysten. Det kan bli sterk kuling, kanskje opp mot liten storm. Natt til lørdag dreier vinden over på vestlig, og vil slå innover i fylket. Da vil det blåse en del, og en vil merke vindkastene også innover i landet, sier Mette Skjerdal, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.

Hun sier at bygeværet vil fortsette lørdag, og også søndag i enkelte områder.

- Men søndag ser ikke så ille ut. Mange får oppholdsvær og perioder med sol på søndag, sier Skjerdal.

LES OGSÅ: Skal du på fjellet i høstferien? Da må du gjøre dette.

Bygevær

Trøndelag har vært rammet av mye fuktig vær i det siste, og denne uken fikk vi også en første smak av vinter. Flere steder hadde frost natt til tirsdag, og de ivrigste har allerede vært på sesongens første skitur i Oppdal eller Tydal.

Værutsiktene for neste uke er foreløpig litt usikre, men Skjerdal sier at det er flere værfronter som skal bevege seg over Trøndelag i løpet av mandag og tirsdag.

- Det kan gi regn og regnbyger. Tirsdag ser det ikke ut til at det blir veldig lange perioder med oppholdsvær, sier Skjerdal.

LES OGSÅ: Er det fjell nok til alle?

Best på Røros

Hun sier at det vil komme mest nedbør på kysten. Røros derimot, er et område som ser ut til å være litt skjermet.

- Røros ligger litt beskyttet til, og vil ikke få så mye nedbør som i ytre strøk. Der vil det være minusgrader i mange perioder, og nedbøren som kommer der, kan fort komme som snø om natten. Røros er et sted som ser ut til å komme heldig ut av perioden, men det kan bli litt kaldt der, sier Skjerdal.

Oppdal som også er et yndet høstferiested, vil få mildere temperaturer enn Røros. Der vil det bli litt mer nedbør, og snø i perioder. Søndag kan imidlertid bli bra i Oppdal, ifølge Skjerdal.

- Det ser litt bedre ut i siste halvdel av ferien. Det kan bli større perioder med oppholdsvær. Det ser ut til at det er en bedring i sikte, men prognosene er mer usikre, sier Skjerdal.

- Hvor er det lurt å oppholde seg i høstferien hvis en er ute etter fint vær?

- Røros, hvis ikke en drar til Østlandet.

På kino i høstferien? Her kan du lese ferske anmeldelser.