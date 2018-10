Vogntog mistet last i Helltunnelen

Klæbo-øktene kan være gull verdt for Tønseth

Saken oppdateres.

- Et vogntog med containere har mistet litt last i Helltunnelen, derfor har vi valgt å stenge tunnelen, sier Kim Jørgen Benan som er trafikkoperatør i Statens vegvesen like etter klokken 11.30 torsdag formiddag.

Benan kjenner ikke til hva slags last som har falt av.

Politi og entreprenør er på stedet for å rydde opp.

Han vet ikke hvor lenge tunnelen vil være stengt.

Statens vegvesen meldte at tunnelen var stengt på Twitter klokken 11.12, på grunn av bilberging.

Klokken 11.28 skrev politiet følgende på Twitter:

- Helltunnelen stengt pga vogntog som har stanset. Politiet på stedet da noe har løsnet fra taket i tunnelen. Entreprenør fra Statens Vegvesen er på vei til stedet for å sikre tunnelen, som forventes å bli åpnet igjen om kort tid.

Benan kjenner ikke til at noe skal ha løsnet fra taket i tunnelen.

