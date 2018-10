Kollisjon på E6 ved Væretunnelen

To biler kolliderte i Børsa - passasjer klagde over smerter

Saken oppdateres.

Klokka 17.18 melder politiet om et trafikkuhell nord for Væretunnelen på E6 i Trondheim. To biler er involvert, og uhellet har skjedd i nordgående retning.

En politipatrulje er på stedet. Det ble først meldt om at ingen personer er skadd, men det kan likevel hende at det er personskade. En ambulanse er derfor sendt til stedet, opplyser politiet.

- Bilene kjørte i samme retning, og det er en påkjørsel bakfra, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet var i nærheten, og var derfor raskt på stedet. De jobber fortsatt på stedet. Like etter klokka 17.30 hadde de ikke fått bekreftet om ambulansen var framme på stedet.

- En person hadde smerter og var uvel etter kollisjonen, sier Lægdheim.