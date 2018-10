Som ventet, og mye ungt på Høyres liste

Saken oppdateres.

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Høyre innstiller Pål Sæther Eiden (49) fra Vikna som Høyres fylkesordførerkandidat. Han har vært fylkesordfører i Nord-Trøndelag, og er nå Høyres gruppeleder.

I en pressemelding fredag ble hele lista offentliggjort, og det er ingen store overraskelser helt i toppen. Eiden får følge av Henrik Kierulf, Ingvill Dalseg og Guro Angell Gimse på de neste plassene.

Tvete-comeback

Det som er litt uvanlig er at komiteen har funnet plass til tre under 23 år blant de tolv første, det samme antall som Høyre har i dagens fylkesting.

Det er August Grøntvedt (21) fra Stjørdal, Anna Konstanse Holan Almli (22) fra Steinkjer og Daniel Lyngseth Fenstad (23) fra Indre Fosen. De er alle studenter, og sterkt engasjert i lokalpolitikk i sine hjemkommuner.

Det er også klart for politisk comeback for veteranen Lars Tvete (70) fra Trondheim. Tvete har vært medlem av bystyret i en årrekke, han har også møtt på Stortinget og hatt en lang rekke andre verv og oppgaver i Høyre.

- Vi er glad for at vi kan presentere en sterk liste med dyktige og motiverte kandidater fra hele Trøndelag, og med Pål Sæther Eiden som en solid ordførerkandidat. Dette er et lag som vil arbeide målrettet for å utvikle Trøndelag til beste for innbyggere og næringsliv.Vi er veldig glad for at vi har flere unge talenter, som allerede har vist at de kan bidra i lokalpolitikken, sier leder for nominasjonskomiteen, Ingrid Skjøtskift.

Her er de tolv første fra nominasjonskomiteen:

1 Pål Sæther Eiden VIKNA 1969 2 Henrik Kierulf TRONDHEIM 1981 3 Ingvill Dalseg OPPDAL 1975 4 Guro Angell Gimse MELHUS 1971 5 August Grøntvedt STJØRDAL 1997 6 Anna Konstanse Almli STEINKJER 1996 7 Lars Tvete TRONDHEIM 1948 8 Siri Holm Lønseth TRONDHEIM 1986 9 Jan Grønningen AGDENES 1969 10 Izabela Vang INDERØY 1979 11 Daniel Lyngseth Fenstad INDRE FOSEN 1995 12 Amund Lein NAMSOS 1982

