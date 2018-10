Campingvogn nedbrent på E39

Et heltemot som nesten ikke er til å fatte

Saken oppdateres.

Politiet melder om at brannen er slukket. Og klokken 15.50 er veien åpnet, melder Vegtrafikksentralen.

- Ingen personer er skadet. Trafikken dirigeres fortsatt på stedet, skrev politiet på Twitter klokken 15.30.

Adresseavisen fikk et tips om at en campingvogn sto i brann, og at trafikken var ganske så stengt i begge retninger.

Vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen bekreftet at de var fremme på stedet og igang med slukking.

- Det var de som kjørte som ringte inn, sier han.

Lunde opplyste at campingvogna er mer eller mindre helt utbrent.