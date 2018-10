Brann i campingvogn spredte seg

Sovnet under matlaging - politiet måtte bryte opp døra

Saken oppdateres.

Det skriver politiet i Innlandet på Twitter.

De fikk melding om brannen klokken 12.30 søndag. I den første Twitter-meldingen sto det at ingen personer var kommet til skade, og at nødetatene var på vei.

Klokken 13.55 melder de om at vogna er utbrent, og at det også er skader på et spikertelt.

- En bygning ved siden av og en annen campingvogn ble skummet ned, skriver de.

En av dem med tilknytning til vogna som brant har ifølge politiet fått i seg noe røyk, og blir derfor sjekket av ambulansepersonell på stedet,