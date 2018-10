Brann i skogsmaskin førte til at trafikken stanset på fylkesvei

Saken oppdateres.

Politiet meldte tirsdag ettermiddag om brann i en skogsmaskin på fylkesvei 776 i Skrøyvdalen. Skrøyvdalen ligger i Høylandet kommune.

Klokken 13.46 opplyste politiets operasjonsleder Øystein Sagen at brannen ikke var slukket, at skogsmaskinen sto på siden av veien, og at all trafikk ble stanset på stedet.

- Kraftig brann

Tore Tødås kom kjørende da skogsmaskinen sto i full brann.

- Vi stoppet like etter at vi hadde kjørt forbi. Vi så ikke noe folk, og det var ikke noe mobildekning på stedet slik at vi kunne varsle, forteller han til Adresseavisen.

- Det var en kraftig brann, det brant godt, sier han.

Mens han sto der, ble skogsmaskinen mer og mer overtent.

- Det var dekk som eksploderte mens vi så på. Vi holdt god avstand til brannen, sier han.

- Ingen personskade

Etter å ha kjørt i ti minutter kom det utrykningskjøretøy på vei til brannstedet.

- Da skjønte vi at det ikke var behov for noe mer varsling, sier han.

Klokken 14.41 opplyste Christina Wågan som er alarmoperatør i 110-sentralen i Namsos, at brannmannskaper har kontroll på brannen og at de driver med nedkjøling. Trafikken ble dirigert i ett felt på stedet, men etter hvert ble det åpnet for normal trafikk.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 13.20, og mannskaper fra Høylandet rykket ut til brannen.

- Det er ingen personskade. Brannen skal ha oppstått i forbindelse med skogsarbeid, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt klokka 15.40.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter