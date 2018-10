Nav valgte Steinkjer over Levanger

Saken oppdateres.

I august 2017 utlyste Nav anbud etter nye lokaler på strekningen mellom Levanger og Steinkjer for enheten Nav familie- og pensjonsytelser. Nå er det klart at Steinkjer blir lokaliseringen for enheten.

Nav har fra før seks andre enheter på Steinkjer.

50 arbeidsplasser

Jorun Kongerud, direktør for NAV Familie- og pensjonsytelser, sier i en pressemelding at det har vært viktig å få samlet alle ansatte under felles tak et sted på aksen Levanger-Steinkjer.

Flyttingen innebærer at 50 arbeidsplasser nå flyttes nordover.

- Vi har hatt en grundig vurdering av alle tilbudene og vi har falt ned på at det er mest hensiktsmessig, både med tanke på samhandling, arealutnyttelse, effektivitet og fleksibilitet, å samlokalisere seg med de øvrige NAV-enheter på Steinkjer, sier Kongerud.

Ved årsskifte 2020-2021

Nav familie- og pensjonsytelser samlet 1. januar 2018 sine to enheter i Levanger og på Steinkjer til Nav Familie- og pensjonsytelser Levanger-Steinkjer. Enheten er fortsatt lokalisert både på Levanger og Steinkjer.

Ifølge pressemeldingen vil flyttingen sannsynligvis skje ved årsskiftet 2020-2021.

