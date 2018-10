«Kinabrua» blir én måned forsinket

Saken oppdateres.

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) måtte forhandle seg frem til forlenget frist med å ferdigstille den 580 meter lange Beitstadsundbrua, skriver Trønder-Avisa.

LES OGSÅ: Kinesisk selskap fikk omstridt brokontrakt i Nord-Trøndelag

LES OGSÅ: Her markerer de byggestart for «kinabrua»

Etter planen skulle brua i Steinkjer stå klar innen 31. oktober neste år. Sa skulle hele Fv. 17-prosjektet være ferdig. Det kinesiske selskapet ville forskyve fristen til 16. desember, men Statens vegvesen har gått med på å forlenge fristen til 29. november.

LES OGSÅ: Frykter at norske entreprenører vil bli skviset på nye og større veiprosjekter

Bekymret for framdriften

Ifølge Trønder-Avisa var Statens vegvesens representanter bekymret for framdriften i prosjektet. Dette ble blant annet tatt opp i et møte 27. sepember. Ifølge Trønder-Avisa var Alexandros Tsetsis hos SRBG ikke tilgjengelig for kommentarer.

LES OGSÅ: Vil pålegge arbeidere å snakke norsk på fylkeskommunens byggeplasser

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen bekrefter til avisen at de har forhandlet en tid med SRBG om forlenget sluttfrist. Brønstad sier den forsinkede oppstarten til prosjektet er årsaken til forsinkelsen og at entreprenørselskapet ønsket forlenget frist. Han har tidligere opplyst at prosjektet ble nærmere halvannen måned forsinket på grunn to klager på at det kinesiske selskapet ble tildelt bru-kontrakten.

LES OGÅS: Beitstadsundbrua blir bygd av kinesere - klagene er avvist

– Fremdrift er noe vi diskuterer med alle entreprenører vi har på prosjektet. Nå handler det om at SRBG får holde på lenger enn den sluttfristen som ble gitt i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Det har vi blitt enige om, sier Brønstad, som legger vekt på at alt annet i prosjektet er i rute.

Venter på bru fra Kina

Senest 20. november starter opplasting av selve brukassen i kina, skriver Trønder-Avisa. Ca. 10–12 dager senere setter lasteskipet med brua om bord kursen for Norge. Transporten er beregnet å ta 30 dager. Ved årsskiftet skal selve brua være heist på plass over Beitstadsundet i Steinkjer.

LES OGSÅ: Gleder seg til å bygge bru sammen med kineserne

Brønstad er klar på at forsinkelsene så langt ikke får større følger for prosjektet. Åpningsdato for det nye veianlegget er nemlig ikke fastsatt.

– Det blir en gang i løpet av høsten 2019, det er det vi forholder oss til. Alle har i utgangspunktet samme sluttfrist, sier Brønstad til Trønder-Avisa.