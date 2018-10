E6 delvis stengt etter utforkjøring

Edvard fra Frosta på prestisjeliste over verdens største talenter

Bendtner tiltalt for vold mot taxisjåfør

Bjarne og Thomas Brøndbo synger duett sammen for første gang i ny sang

Ni sjåfører ga for mye gass på E14

Saken oppdateres.

Én person klager over smerter i ryggen etter at fronten på bilen kjørte inn i et tre etter utforkjøringen. Det skriver politiet i en twittermelding klokken 15.15.

Politi og ambulanse er nå fremme på stedet. Føreren av bilen undersøkes av helsepersonell, melder politiet.

Et kjørefelt er stengt ved ulykkesstedet.

- Sjåføren av personbilen, en mann, fremstår som lettere skadd, men blir tatt med til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.