Til legevakt etter utforkjøring i Rørvik

Saken oppdateres.

Ifølge politiet i Trøndelag har føreren smerter i hofte og nakke.

Operasjonsleder Annlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt forteller at føreren av bilen er en kvinne i 20-årene.

Politiet skriver på Twitter at kvinnen er kjørt til Namsos sykehus, og at hun er stabil.

- Fører sier det kom et dyr i veien som forårsaket utforkjøringen, sier Oseid.

Hun opplyser at bilen skal være ute av veibanen og ikke til hinder for trafikk.

Oseid forteller videre at patruljen på stedet tar noen undersøkelser, og legger til at spor på stedet tilsier at fører kan ha truffet på et dyr.