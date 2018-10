Evakuerte flere dyr fra overtent driftsbygning i Stjørdal

Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåførene utenfor EU

Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter klokken 09.20 søndag at det hadde kommet melding om brann i en driftsbygning på et gårdsbruk i Sjørdal. En halvtime senere meldte politiet at driftsbygingen var overtent.

- Politiet var først på stedet og sørget for at alle personene var ute av husene, sier politiførstebetjent Øystein Nyberg ved Trøndelag politidistrikt.

Fjøset var overtent da politiet kom til stedet.

Det befant seg dyr i driftsbygningen da brannen brøt ut, men de ble evakuert ut av bygningen. Naboer til gården hjalp til med evakueringen.

- Når vi kom til stedet så hadde naboene fått ut alle kyrene. Naboene har gjort en svært god innsats for å få ut dyrene, sier Nyberg.

Nedbrent

Like før klokken 11 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. Bygningen er nedbrent.

- Nå driver vi etterslukking. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger, sier brannmester Geir Ove Fossli ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag.

Bolighuset på gården skal være uskadd, ifølge brannmesteren.

Overtent

Driftsbygingen var overtent og det var stor fare for spredning til de andre bygningene på gården, meldte politiet på Twitter.

- Uthuset brenner og fjøsbygningen er overtent og nesten nedbrent. De jobber for å berge bolighuset, sa Adresseavisens fotograf på stedet.

Da brannvesenet kom til stedet måtte de konsentere seg om å berge hovedhuset på gården.

- Det er et vedlager tett ved huset og det var veldig sterk strålevarme, sier Nyberg.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt opplyste at alle personene som befant seg på gården da brannen brøt ut er gjort rede for.

- Deler av familien var hjemme og resten er varslet om brannen, sier Volden.

Dyrene evakuert

Alt av storfe som var inne i bygingen skal være evakuert.

- Det var noen høns og kaniner som man ikke klarte å redde, men alt av storfe skal være ute, sier Volden.

Klokken 10.14 opplyste brannmester Fossli at de hadde kalt inn ekstra ressurser for å få kontroll over situasjonen.

- Vi har brannvesen fra både Stjørdal og Meråker der, i i tillegg til tankbilstøtte fra Avinor. Hovedfokus nå er å redde nabobygg, sa han.