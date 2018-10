Fløy drone over avsperret område med væpnede vakter

Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåførene utenfor EU

Saken oppdateres.

Det var cirka klokka 14 at dronen ble observert over Storstuggu på Røros. Ifølge politiet er området utlånt til militæret under Nato-øvelsen Trident Juncture som berører Trøndelag i stor grad.

Området er avsperret for sivile ved at det er satt opp gjerder rundt bygget og væpnede vakter fra Heimevernet går patrulje. Droner har ikke lov til å fly i nærheten av militære anlegg. Det kan også være brudd på femkilometersgrensen med tanke på Røros lufthavn.

- Det er ikke mottatt noe mer informasjon ifølge loggen, sier etterforskningsleder John Konstad ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt søndag formiddag.

Dersom du har observert dronen eller sitter med opplysninger, kontakt politiet på 02800.

Lokalt politi opplyser at saken vil bli fulgt opp i løpet av søndagen.