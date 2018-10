- Jeg følte at jeg hadde mistet ham

Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåførene utenfor EU

Søsteren og faren til Kristian Michelsen forteller for første gang om det som skjedde til TV 2-programmet «Vårt lille land». Michelsen reiste til Tyrkia i 2014 og deretter inn i IS-kontrollert område i Syria.

Søsteren Wenche sendte melding til broren da hun fikk vite at broren trolig hadde dratt til Syria, sier hun til TV 2. I meldingen sto det:

«Hei Kristian. Æ veit itj korr du e, eller ka du gjør. Æ savne dæ og vil gjærn ha dæ hjem igjen. Kjæm du tebake? Evt når?»

Det gikk tre uker før hun fikk svar. Da oppdaget hun at meldingen hun fikk tilbake fra broren var geotagget i Syria.

– Jeg tror jeg bare brast ut i gråt. Jeg følte at jeg hadde mistet han og at han hadde mistet seg selv, sier hun til TV 2.

- Skikkelig sint

Meldingene i perioden etter at hun fikk vite at broren var i Syria bærer preg av at hun var opprørt.

– Jeg kjente mange ganger at jeg ble sint, skikkelig sint, sier hun til TV 2.

Michelsen rømte senere til Tyrkia, og ble tatt av tyrkisk grensepoliti 30. april 2016. Han satt i fengsel i Tyrkia i fire måneder, før han ble utlevert til Norge i august 2016. Han ble pågrepet av PST på Gardermoen og ble sittende i varetekt helt til saken kom opp i retten.

14. august ble Kristian Michelsen dømt til sju år og tre måneder i fengsel, blant annet for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Anket dommen

Kristian Michelsen har sett tv-programmet sammen med sin advokat, ifølge TV 2. Han uttrykker at han er lei seg for det han har utsatt familien for. Dommen fra lagmannsretten er anket til høyesterett.

«Kristian har hele tiden erkjent å ha oppholdt seg på kalifatets område. Dog har han fremhevet at han ikke innså hva han reiste til,» skriver han i kommentaren til TV 2.

