Ny varmerekord for oktober i Trondheim og Stjørdal

Saken oppdateres.

Varmerekordene blir satt 14. oktober, det som fra gammelt av var regnet som «vinterdagen».

I Trondheim målte Skjetlein 21,0 grader klokken 08. Målestasjonen hadde selv den gamle oktoberrekorden for Trondheim med 20,6 grader satt 1. oktober 2000.

Trondheim - Voll slettet rekord fra 1950

Også Trondheim - Voll slettet en time senere sin 68 år gamle oktoberrekord fra 6. oktober 1950, tangert 11. oktober 2005 på 20,4 grader. Klokken 09 viste gradestokken 20,9 grader.

Varmest i Stjørdal

Aller varmest var det i Stjørdal hvor Kvithamar med 21,5 grader klokken 09 slettet den gamle oktoberrekorden på 20,2 grader fra 11. oktober 2005. Også Værnes satte ny oktoberrekord med 21,4 grader. Den gamle rekorden var satt 9. oktober 1995 og var på 20,9 grader. Kotsøy tangerte sin oktoberrekord på 21,0 grader satt 1. oktober 2011.

Ti grader varmere på en time

Etter at temperaturen hadde sunket ut over kvelden og natten i Trøndelag lørdag kveld og natt til søndag, kom det et voldsomt temperaturhopp mellom klokken 04 og 05. På Voll i Trondheim steg temperaturen ti grader fra 9,5 grader klokken fire til 19,6 grader klokken fem.

Varmest i Trøndelag søndag

(målinger fram til klokken 09)

1. Kvithamar 21,5 grader

2. Værnes 21,4

3. Skjetlein 21,0

Kotsøy 21,0

5. Trondheim - Voll 20,9

6. Åfjord 20,6

7. Saupstad 20,3

Meråker - Vardetun 20,3

9. Selbu 20,2

10. Namsos 20.1

Kilde: eklima.met.no