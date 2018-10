Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåførene utenfor EU

Fløy drone over avsperret område med væpnede vakter

Ti nye varmerekorder for oktober i Trøndelag søndag

Dette er vegetarmaten du bør spise for best mulig treningsutbytte

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Helene ble rørt til tårer like før hun sa ja

Fløy drone over avsperret område med væpnede vakter

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Flom herjer flere steder i landet – hus og biler står under vann

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Saken oppdateres.

Varmerekordene blir satt 14. oktober, det som fra gammelt av var regnet som "vinterdagen"!

Totalt elleve steder har målt over 20 grader.

I Trondheim ble det registrert temperaturer på 20-tallet ved fire ulike målestasjoner.

Skjetlein var varmest med 21,6 grader mellom klokken 09 og 10.

LES OGSÅ: Fire steder i Trøndelag over 20 grader

Trondheim - Voll slettet rekord fra 1950

Også Trondheim - Voll har slettet sin 68 år gamle oktoberrekord fra 6. oktober 1950, tangert 11. oktober 2005 på 20,4 grader.

I formiddag viste gradestokken 21,8 grader.

Dette er den også den høyeste okotbertemperaturen som er målt i Trondheim. Skjetlein hadde den gamle rekorden med 20,6 grader satt 1. oktober 2000.

Den aller høyeste temperaturen som ble målt i Trondheim søndag er ikke offisiell. Målestasjonen Lade registrerte 22,4 grader. Registreringene ved Lade er for tiden ikke offisielle fordi målestasjonen ligger rundt to meter for nærme en vei med fast dekke.

Beliggenheten påvirker bare målingene når det er sol, så dagens måling er høyst sannsynlig korrekt, men vil likevel ikke bli godkjent på grunn av kvalitetskravene for målestasjoner hos Meterologisk institutt.

SE BILDEGALLERI: Dette gjorde trondhjemmere i varmen

Varmest i Stjørdal

Aller varmest i Trøndelag i formiddag var det i Stjørdal hvor Værnes med 22,1 grader mellom klokken 11 og klokken 12 slettet den gamle oktoberrekorden på 20,9 grader fra 9. oktober 1995.

Også Kvithamar satte ny oktoberrekord med 21,8 grader. Den gamle rekorden va på 20,2 grader fra 11. oktober 2005.

Kotsøy slettet med 21,1 grader sin oktoberrekord på 21,0 grader satt 1. oktober 2011.

Også Orkdal - Thamshavn, Namsos, Snåsa - Kjevlia, Buholmråsa fyr og Gartland, satte nye oktoberrekorder.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Ti grader varmere på en time

Varmerekorden kom etter en meget spesiell temperaturutvikling natt til søndag og søndag morgen.

Etter at temperaturen hadde sunket ut over kvelden og natten i Trøndelag lørdag kveld og natt til søndag, kom det et voldsomt temperaturhopp mellom klokken 04 og 05.

På Voll i Trondheim steg temperaturen ti grader fra 9,5 grader klokken fire til 19,6 grader klokken fem.

LES OGSÅ: Historisk høsttemperatur i Trondheim