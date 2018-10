To personer til St. Olavs etter bil havnet på taket nord for Berkåk

Saken oppdateres.

Den første meldingen fra politiet om ulykken kom klokken 17.51 på Twitter.

- Begge personene er ute av bilen, og sjekkes av helse på stedet, skrev de da.

Klokken 18.42 meldte de om at to personer er kjørt til St. Olavs hospital for en sjekk.

- Skadeomfanget er ikke kjent, men de er kjørt inn for en sjekk, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

E6 var i en periode stengt i begge retninger etter hendelsen, men Veitrafikksentralen meldte om at den var åpnet igjen klokken 18.45.