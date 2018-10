Baderomsvifte kan forårsake brann

Prisen for dårlig sikkerhet: Mer enn én milliard kroner

Saken oppdateres.

I vår tilbakekalte Flexit eldre versjoner av baderomsviften Silent Eco. Årsaken var enkelte branntilløp, som kan skyldes produksjonsfeil i modeller produsert i perioden 2012 til og med september 2017.

Flexit frykter det fortsatt befinner seg brannfarlige vifter i trønderske hjem.

Tar ingen sjanser

– Vi kan ikke ta noen sjanser i saker som dette. Derfor velger vi en full tilbaketrekking, og sender ut brev til samtlige 2,3 millioner husstander i Norge. Vi ber innstendig om at folk, dersom de er i det minste tvil, sjekker hvilken vifte de har, sier Knut Skogstad, administrerende direktør i Flexit i en pressemelding.

Flexit henviser til sine nettsider, der det finnes mer informasjon om hva man skal se etter for å avgjøre om det er rett modell. Her kan man også registrere seg for å få en ny vifte i posten. Og dersom du har den aktuelle viften i bruk, er beskjeden krystallklar:

– Skru av bryteren med en gang, og demonter den. Vi erstatter den med en ny. Har du en vifte som er montert av autorisert installatør, og har dokumentasjon på det, vil vi også sørge for at en lokal montør monterer den nye viften for deg, sier Skogstad.

DSB: – Alle må sjekke!

Saken er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen sier at de er avhengige av at aktørene i markedet tar sitt ansvar og tilbakekaller farlige produkter og produkter det er feil på.

– Like viktig er det at vi alle som forbrukere og kunder også tar vårt ansvar, og faktisk sjekker om vi har farlige produkter i hus, og sørger for å slutte å bruke dem og leverer dem tilbake til utsalgsstedet eller kontakter håndverkeren som har installert dem. Gå gjerne inn på www.farligeprodukter.no, og sjekk om du har noe av de produktene som ligger der i din besittelse, sier avdelingsdirektøren.

Branntilløpene involverer en svært liten andel av de 75.000 viftene Flexit har levert i Norge.

