Militære kolonner på E6 gjennom Trondheim

Saken oppdateres.

Det er Statens vegvesen som melder om at det også mandag vil gå kolonner på veien i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture 2018.

Vegvesenet melder om at det totalt kommer til å kjøre tre kolonner i løpet av dagen. Én av dem på ettermiddagen, mens de to siste vil gå i kveldstimene.

Den første kolonnen går på E6 mellom Verdal og Støren, og på fylkesvei 30 mellom Støren og Glåmos fra klokken 13.00. Kolonnen er forventet å være fremme klokken 16.50.

De to siste kolonnene vil gå mellom klokken 20.00 og 00.05. Også disse på de samme veistrekningene.

Vegtrafikksentralen oppfordrer øvrige trafikanter til å vise hensyn og ikke bryte inn i kolonnene.

Tolv kjøretøy på rad

Den militære trafikken før og etter feltøvelsesperioden under Trident Juncture vil i stor grad foregå i militær kolonne. En militær kolonne kan bestå av inntil til tolv kjøretøy. Alle kolonner vil være merket. Trafikken kan gå saktere enn normalt. Statens vegvesen ber trafikantene beregne litt ekstra kjøretid.

– Militære kolonner skal være merket med blått flagg eller lys på det forreste kjøretøyet og grønt flagg eller lys på det bakerste. Militære kolonner kan også være merket med «militær kolonne», forklarer Anette Hauge i Statens vegvesen på Forsvarets nettsider.

Dersom du havner bak en militær kolonne på en smal, svingete og trang vei, skal du ikke kjøre forbi.

– Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet, fortsetter Hauge.

Har dårligere sikt

Forsvaret minner om at militære kjøretøy har nødvendigvis ikke samme sikt og kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene kan være annerledes enn for vanlige kjøretøy.

– De militære kolonnene vil i utgangspunktet holde fartsgrensen. Men i praksis vil farten likevel være noe lavere. Tung last bruker naturlig nok lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker, sier kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen (Receiving, staging and onward movement) i Forsvaret i en pressemelding.

– Husk at det tar lang tid å kjøre forbi en kolonne på 12 kjøretøy. Derfor bør du alltid tenke deg om to ganger før du velger å sette i gang en forbikjøring.

Kjøretiden utvides

Om lag 30 allierte nasjoner deltar i øvelsen. En del av de militære kjøretøyene vil kjøres av sjåfører som er uvant med norske veier og forhold. Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksom på dette.

Norges- Lastebileier Forbund opplyser på sine hjemmesider at det er søkt om dispensasjon fra kjøre- hviletidsreglene for yrkessjåfører som påvirkes av trafikkproblemene. Forslaget er blitt godkjent av Vegdirektoratet, som nå venter på endelig behandling fra ESA. Forslaget innebærer følgende:

Daglig kjøretid utvides med en time, slik at en sjåfør kan kjøre 10 timer om dagen og kan utvides til 11 timer to ganger i uka.

Ukentlig kjøretid utvides med fire timer, slik at sjåføren kan kjøre maksimalt 60 timer i uka.

Akkumulert kjøretid i løpet av to påfølgende uker med 10 timer, slik at sjåføren kan kjøre totalt 100 timer i løpet av to påfølgende uker.

Unntak fra reglene om daglig hvile, slik at den reduseres til åtte timer.

