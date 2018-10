Ottervik tjener best av ordførerne i Trøndelag

Miljøpakkens snarveier er bra for folkehelsa

Saken oppdateres.

Det var Nettavisen som publiserte lønnsoversikten for landets ordførere, mandag denne uka.

Ottervik på topp i Trøndelag

Rita Ottervik (Ap) tjener bedre enn noen annen ordfører i Trøndelag, med 1 128 626 kroner, mens ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal legger seg på andreplass med 985 400 kroner i godtgjørelse. Levanger-ordfører Robert Svarva (Ap) og Verdal-ordfører Bjørn Iversen (Ap) lligger på en delt tredjeplass med 928 602 kroner.

Forskjellene på ordførerlønninger i Norge er store. Den best betalte har mer enn en statsrådlønn, mens noen ikke får lønn i det hele tatt. Oversikten viser at ordførerne i gjennomsnitt tjener 862 559 kroner. Hver tiende ordfører, av totalt 45, har en godtgjørelse på over én million kroner.

Én million i forskjell

Den ordføreren som tjener best i landet er Tom Staahle (Frp) i Ullensaker, Akershus. Han tjener 1 404 900. I den andre enden av skalaen finner vi Voldas ordfører Jørgen Amdam – han ligger nesten én million kroner under, med 453 464 kroner.

Ullensaker, Akershus: Ordfører Tom Staahle (Frp): 1 404 900

Oslo: Marianne Borgen (SV): 1 365 000

Bergen: Marte Mjøs Persen (Ap): 1 059 895

Trondheim: Rita Ottervik (Ap): 1 128 626

Stavanger: Christine Sagen Helgø (H): 1 237 800

Tromsø: Kristin Røymo (Ap): 1 052 109

Kristiansand: Harald Furre (H): 1 232 080

Alta: Monica Nielsen (Ap): 885 000

Fredrikstad: Jon-Ivar Nygård (Ap): 1 107 000

Volda: Jørgen Amdam (Ap): 453 464 kroner.

Nettavisens artikkel viser ulike oversikter på ordførernes lønninger.

KS nektet innsyn

Nettavisen forsøkte først å få innsyn i ordførernes lønninger via KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, men KS nektet å dele oversikten.

Etter avslaget har Nettavisen kontaktet hver enkelt kommune, og har bedt om innsyn i ordførerlønningene med henvisning offentlighetsloven.

- Vi syntes det var merkelig at det skulle være så vanskelig å få en oversikt over hva norske ordførere faktisk tjener. Og når KS ikke ville hjelpe oss, gikk vi i gang selv, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.

