Rørosbanen ble stengt på grunn av togstans

Saken oppdateres.

Rørosbanen ble stengt mellom Røros og Støren, fordi et tog fikk stans. Tog fra Trondheim - Røros kl. 05.45 tirsdag morgen, ble innstilt fra Støren.

Stans for arbeidsmaskin

- Det er en arbeidsmaskin fra Bane Nor som sperrer for togene ved Støren. Dette har medført at reisende fra Røros og Trondheim, har fått alternativ transport med buss eller taxi til sin destinasjon, sa kommunikasjonssjef i NSB, Gina Scholz.

NSB hadde et tilgjengelig tog på Røros, som ble satt inn for å frakte reisende som skulle til Hamar i dag tidlig.

Tirsdag formiddag er togene i drift på Rørosbanen igjen, ifølge nsb.no