Militært dekk på avveie gjorde skade på personbil

Saken oppdateres.

Klokken 13.04 mottok politiet melding om at last hadde ramlet av et militærkjøretøy på fv. 774 i Røstadlia i Levanger.

- Et dekk hadde ramlet av lasteplanet under kjøring, og traff siden av en bil. Ingen personer ble skadet, men det kan antas det ble noen skader på bilen, sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Helgetun sier militærkjøretøyet var en norsk lastebil med henger, som blant annet fraktet dekk på lasteplanet.

Lastebilen oppdaget ikke at dekket hadde ramlet av, før den ble tatt igjen av politipatruljen.

- Politiet måtte kjøre etter lastebilen for å stanse den, sier han.

Klokken 14.10 har politiet forlatt stedet, mens militærpolitiet fremdeles gjør sine undersøkelser, opplyser operasjonslederen.