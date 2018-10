Radiosendere tok livet av to bjørner og skadet flere

Rømte fra høye boligpriser i Oslo: – Jeg hadde ledd høyt om noen hadde fortalt oss at vi skulle bosette oss her

Saken oppdateres.

305 bjørner fikk operert inn radioimplantat i et forskningsprosjekt på bjørnebestanden i Skandinavia.

Utstyret førte til at to bjørner døde og flere ble skadet, skriver NRK.

To bjørner døde fordi batteriet på senderen kortsluttet, og begynte å ruste.

Flere andre ble skadet da senderen, som ble operert inn i buken for å ligge løst der, satte seg fast i et fettlag utenfor magesekken.

– Dette grenser opp mot mishandling. Det uakseptabelt at man finner ut at senderen er uegnet flere år etter at de er operert inn, sier zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, til NRK.

– Dette er ekstremt beklagelig, sier professor ved Høgskolen i Innlandet og hovedveterinær på bjørneprosjektet, Jon Martin Arnemo, til NRK. Han understreker likevel at det ikke finnes en offentlig godkjenningsordning for slike sendere.

Han sier at de nå har operert ut så mange sendere de kan.