Utenlandsk militærkjøretøy kjørte av veien i Singsås

Radiosendere tok livet av to bjørner og skadet flere

Daniel og Christin har kjempet i tre år for å få hevet kjøp av bil

Her signeres Ranheims største sponsoravtale noensinne

Lastebil og to personbiler i trafikkulykke i Melhus

Radiosendere tok livet av to bjørner og skadet flere

Lærer i Alta siktet for seksuelt krenkende atferd

Saken oppdateres.

Klokken 14.00 melder politiet at de er på stedet etter at et militært kjøretøy har kjørt av veien på fv. 30 i Singsås.

- En person skal ha pådratt seg små skader i utforkjøringen. Uhellet har skjedd ved møte mellom to militære kjøretøy. Vegen er blitt for smal og det ene kjøretøyet havnet i grøfta, skriver politiet på Twitter klokken 14.21.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

- Mulig å passere

Innmelder skal ha vært en forbipasserende, og opplyste om at en rute var knust på kjøretøyet.

Ulykken skal ha skjedd på fv. 30.

- Kjøretøyet står delvis i veien, men det er nok mulig å passere, sier Helgetun.

- Politiet er fortsatt på stedet. Det drives med bering, så må regne med redusert fremkommelighet, sier operasjonsleder Øystein Sagen klokken 15.10.

LES OGSÅ: Dagens militære kolonner i Trøndelag

Utenlandsk kjøretøy

Operasjonslederen kjenner ikke til hvilken nasjonalitet kjøretøyet hører til.

- Jeg tror ikke det er et norsk kjøretøy, men det er ennå usikkert hvilken nasjonalitet, sier han.

- Moderate skader

Personen skal ha fått moderate skader.

- Personen er tatt med til et feltsykehus, så det er nok ikke så alvorlig, sier Sagen.