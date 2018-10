Sørtrøndere er på bunnplassering i landet på refleksbruk

Tragisk at unnskyldningen kommer etter at de fleste tyskerjentene er døde

I dag markeres refleksdagen av Trygg Trafikk. Dagen er en årlig markering av refleksens viktighet, hvor målet er å øke refleksbruken og få ned antall fotgjengerulykker.

Over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk, viser en undersøkelse gjort av TNS Kantar i 2017.

Sørtrøndere på jumboplass

Trygg Trafikks statistikk over refleksbruk for 2017 viser at sørtrøndere er blant landets dårligste på refleksbruk. Kun 30% av sørtrøndere bruker refleks, viser Trygg Trafikks tall. Tallene kommer fra fysiske tellinger på både landevei og i sentrumsstrøk.

- De fleste bilister har nok opplevd at det plutselig går en fotgjenger foran seg. Da er det rart at ikke flere bruker refleks. Vi er på rett vei og blir stadig flinkere, men 30-40% er fortsatt altfor dårlig. Som fotgjenger har man ikke mye sikkerhetsutstyr, og reflesk er en av de får tingene man har til rådighet, sier regionleder Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk.

Landsgjennomsnittet er på 40%. Kun Oslo med 29% kommer dårligere ut i statistikken. Aust-Agder deler andreplassen med gamle Sør-Trøndelag.

Blant fotgjengere i Nord-Trøndelag bruker 46% refleks, viser målingene.

Husk å bytte refleks

Å bruke refleks på en klok måte krever jevnlig skifting av refleksen. En dårlig refleks er i mange sammenhenger utrygg å bruke.

- Det er en utfordring ikke mange tenker over. Når refleksen blir utsattt for riper mister den effekt. Spesielt utsatt er reflekser i klær og refleksvester. For hver vask reduseres effekten på refleksen, og den kan bli så utvasket at den slutter å fungere, sier Tiller Skjervø.

Det er likevel bedre med en gammel refleks enn en gammel.

- Men det kan bli en falsk trygghet. Man bør kvitte seg med gamle reflekser. Det fås kjøpt masse gode og billige reflekser, sier han.

Næringslivet med på laget

Ifølge Trygg Trafikk er som regel foreldre flinke på å utstyre barna med refleks, mens de selv glemmer å ha med refleks.

- Det skyldes nok ikke vrangvilje, men heller at man glemmer av det. Man bør alltid ha med seg en refleks i jakkelomma, sier Tiller Skjervø.

Under årets refleksdag har Trygg Trafikk fått med seg et bredt spekter institusjoner for å spre viktigheten rundt refleks.

- Blant annet skal alle taxisjåfører tilknyttet Taxiforbundet dele ut reflekser og snakke med passasjerene om refleksbruk, og i samarbeid med NTE, Namdalsavisa og Sparebank 1 skal det deles ut refleksvester til førsteklassinger rundt omkring i fylket.

Kygo er designer

Trygg Trafikk har de siste årene samarbeidet med kjente designere og kunstnere for å designe «Årets refleks» i forbindelse med refleksdagen. Tidligere har Pushwagner, Magne Furuholmen, Moods of Norway og Kari Traa designet årets refleks for Trygg Trafikk. I år er det Kyrre Gørvell-Dahl, bedre kjent som Kygo, som står bak refleksdesignet.

- Med Kygos designrefleks er det ingen som har en god unnskyldning for å ikke være synlige i mørket, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikks 5 reflekstips:

Fest refleks på alle jakker, sekker og vesker – da har du alltid med deg refleks.

Reflekser er forbruksvare som blir slitt over tid. Bytt ut gamle reflekser!

Bruk helst to reflekser. Da er du synlig fra alle kanter.

Refleks synes best når den beveger seg. Fest refleks på armer og bein.

Hengereflekser bør henge i knehøyde for best mulig effekt.