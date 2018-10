Et privat firma fra USA får tilgang til våre helsedata

Discovery klager inn TV 2-avtalen for ESA

Ferske tall for 2018: Så mye koster bilen deg årlig

I løpet av få år har Trondheim skuslet bort to områder

Slo ned to lensmannsbetjenter og forsøkte å velte politibil

Da homofil ungdom ble sendt på kristenleir for kur 4

Her stjeles det elektronisk avfall til alle døgnets tider

Et retorisk virus har spredd seg i offentligheten

Nidaros rammet av ishall-tabben: – Det er helt krise at vi er så sårbare

17 kjørte for fort i Melhus

Titusener tok farvel med ofre for skolemassakre på Krim-halvøya

Saken oppdateres.

Det opplyser Veterinærinstituttet på egen hjemmeside fredag ettermiddag.

- Det er ikke påvist rotenon i vannprøver tatt i elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag, står det.

Avviser ikke rotenon

Samtidig avviser ikke Veterinærinstituttet at det kan være rotenon som er årsak til at det er funnet død fisk i elva.

- Men at det er for tidlig å konkludere.

De første meldingene om funn av død laks i elva Homla i Malvik kom tirsdag. Da fant forskerne 12 døde laks.

Onsdag var forskere tilbake i elva. Da fant de 57 døde voksne laks og ørret.

- Vi så også levende stor laks, samt levende småfisk, så det er usikkert hvor stor dødeligheten er, sa forsker Roar Sandodden til Adresseavisen.

Samtidig startet Veterinærinstituttet tiltak for å redde gjenlevende fisk og sikre rogn og melke fra død fisk.

Behandlet fire tjern med rotenon

2. til 4. oktober behandlet Veterinærinstituttet, på oppdrag for Fylkesmannen i Trøndelag, fire tjern med rotenon for å bli kvitt gjedde i et sidevassdrag til Homla.

- Tre av disse tjernene drenerer via Koltjønnbekken ut i Nævra, som er det største sidevassdraget til den lakseførende elva Homla. Spørsmålet var derfor om rotenon fra disse vannene kunne være årsaken til fiskedød i Homla, står det på nettsidene til veterinærinstituttet.