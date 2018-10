Alvorlig trafikkulykke på E6 i Melhus

Hareide: Rogaland KrF sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til

Saken oppdateres.

Politiet melder at det er nødetater på stedet og jobber, og at det er full stans i trafikken for øyeblikket.

- Det er en alvorlig ulykke. Det eneste vi vet så langt er at det har vært en møteulykke, forteller Ebbe Kimo, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det er snakk om store materielle skader, og det meldes også om alvorlig personskade.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring blir på fylkesvei 6578. Dette gjelder personbiler.