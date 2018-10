Person døde i ulykke på E6 i Melhus

Hareide: Rogaland KrF sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til

Aftonbladet: 20 år gammel navngitt svenske etterlyst for drapet på Majorstuen

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter overfor Adresseavisen at det dreier seg om en dødsulykke klokken 08.20 søndag morgen. Ulykken ble først meldt om klokken 06.55.

En lastebil og en personbil var involvert i ulykken, hvor personbilen angivelig skal ha kommet over i motsatt kjørefelt.

Det er snakk om store materielle skader.

Det var kanadisk militært personell som kom først til stedet.

- De gikk til innsats, og gjorde det de skulle, inntil annet utrykningspersonell kom til stedet, forteller innsatsleder i militærpolitiet, Terje Stewart Marriott.

Veien er for øyeblikket stengt for trafikk.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring blir fra E6 Kvål, på fylkesvei 6590 via Hølonda, fylkesvei 6592 og via fylkesvei 6492 til E6 Hovin. Modulvogntog må vente. sistnevnte kan stanse ved Circle K på Klett eller på Berkåk eller Støren, melder de også.