Ung mann omkom i ulykke på E6 i Melhus

Saken oppdateres.

En ung mann døde, da bilen han kjørte frontkolliderte med en lastebil på E6, like sør for Lundamo søndag morgen. Ifølge politi på stedet skal personbilen ha kommet over i motgående kjørefelt.

Førstehjelp fra militæret

Det var kanadisk, militært personell som kom først til stedet, og som bidro med førstehjelp.

- De gikk til innsats og gjorde det de skulle inntil annet utrykningspersonell kom til stedet, forteller innsatsleder i militærpolitiet, Terje Stewart Marriott.

Omkom i ulykken

Det var en ung mann, som var fører av personbilen, og som mistet livet i ulykken.

- Vi er igang med å varsle pårørende, opplyste operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt til adressa.no litt før klokken 12.00 søndag.

- Hva kan du si om tilstanden til lastebilsjåføren?

- Lastebilsjåføren er en mann i 50-årene. Han kom fysisk uskadd fra ulykken, men var veldig preget etterpå og fikk hjelp av helsepersonell på stedet. Han ble senere tatt hånd om av kolleger, opplyser operasjonsleder.

E6 stengt

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets egne teknikere jobbet på ulykkesstedet i flere timer for å kartlegge hendelsesforløpet, og vegen ble stengt for annen trafikk.

- De har gjort undersøkelser på stedet. Jeg kan ikke si så mye mer om hendelsesforløpet, men mye tyder på at personbilen har kommet over i motgående kjørefelt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Han avventer Statens vegvesens rapport før han gir flere uttalelser.

Store materielle skader

Både personbilen og lastebilen fikk store materielle skader som følge av kollisjonen. Lastebilen måtte ha tungbilberging, og veien måtte spyles for oljesøl og strøes med sand for den kunne gjenåpnes for trafikk, ifølge Kimo.

Veien ble ble åpnet for normal trafikk klokken 13.00.

Politiet meldte ulykken klokken 06.55 søndag morgen, og bekreftet at det dreide seg om en dødsulykke klokken 08.20.