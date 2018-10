Skulle vike for lastebil, sklei av veiskulderen og traff tre

To RBK-spillere får slakt på børsen: «Rett og slett elendig»

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 05.31 fredag morgen at et enslig kjøretøy hadde kjørt utfor veien og inn i et tre på fylkesvei 30 ved Glåmos.

- En enslig bil har kjørt av veien, og vi er på vei til stedet, opplyste operasjonsleder Bernt Tiller til Adresseavisen klokka 05.32.

Føreren oppga til politiet at en lastebil skal ha kommet imot.

- Melder har sklidd av veien. Han sier at det kom en lastebil imot, og når han skulle kjøre ut til siden har han antakelig kommet for langt ut. Og vedkommende har da truffet et tre. Det skal ikke være snakk om noen personskade, sier operasjonsleder Tiller.

Klokka 05.48 bekrefter politiet på Twitter at det ikke er snakk om noen personskade, men materielle skader på kjøretøyet.