Flere meldinger om bråk i Rørvik i natt

Får 15.000 i bot for å ha båret våpenkopi

Politiet meldte om den første hendelsen klokka 01.40:

- Melding om en person som lager bråk på en adresse. Politiet på stedet. Mannen vist bort fra stedet. Ingen anmeldelse, meldte politiet på Twitter.

Ikke mange minuttene etter kom neste melding:

- Melding om en mann som har blitt slått. Politiet har snakket med begge parter. Ingen skade.

Politiet melder at forholdet kanskje anmeldes over helga. Begge de to involverte skal være menn i 20-åra.

Bråk på privat adresse

På morgenkvisen lørdag, klokka 05.12 kom den tredje meldingen:

- En mann slått med kutt over øye som resultat. Gjerningsmann vanskelig, skal ha ødelagt inventar.

Bråket skal ha skjedd på en privat bostedsadresse.

- 6-7 unge berusede menn på stedet da politiet kom. Virket som de hadde skværet opp. Ingen vil anmelde noe, ingen fremstod som skadd, og ingen var særlig snakkesalige overfor patruljen, meldte politiet på Twitter klokka 06.30.