Mann døde etter traktorulykke i fjøs

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 11.52 lørdag formiddag.

Klokken 13.12 skriver politiet at en eldre mann er erklært død etter hendelsen, som skjedde i Orkdal.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt sier til Adressavisen at det ble satt i gang livreddende førstehjelp da helsepersonell kom til gården.

- Etter en stund ble det klart at livet ikke sto til å redde, sier Olsen like før klokken 13.30.

Lørdag ettermiddag driver politiet med etterforskning av hendelsen. Olsen sier at det foreløpig er uklart om det var andre personer til stede da ulykken skjedde.

Ifølge Olsen forsøker politiet nå å få klarhet i hva som har skjedd, men de foreløpige opplysningene er at mannen kom i klem under arbeid med traktoren inne i et fjøs.

Han sier at de samtidig med dette har jobbet med å varsle mannens pårørende, og at dette arbeidet fortsatt pågår.

I tillegg til brannvesen, politi og ambulanse, rykket også luftambulansen ut til ulykken i Orkdal.