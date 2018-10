Seks personer involvert i trafikkulykke i Lierne

Får 15.000 i bot for å ha båret våpenkopi

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 12.22 lørdag.

De opplyste at det skal være veldig glatt på veien.

Operatør Alexander Tangen ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag opplyser at det er to kjøretøy som har kollidert, og at det er seks personer involvert i hendelsen.

Han bekrefter at det er svært glatt på stedet.

Ifølge politiet har en bil stått stille, mens den andre bilen skled over i motgående kjørefelt.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt sier klokken 13.30 at ingen har blitt alvorlig skadd i hendelsen, men at det er uklart om det er snakk om mindre personskader.