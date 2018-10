VG: KrF-topp stiller ultimatum til partiet i Trøndelag

Saken oppdateres.

På årsmøtet til Trøndelag KrF på lørdag er det ventet at partileder Knut Arild Hareides tilhengere vinner frem, og at det blir et flertall for hans syn om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

På møtet skal det velges delegater til partiets ekstraordinære landsmøte neste helg. Lørdag er det også landsmøte i Hordaland KrF, og ifølge VG vil partiet der stille krav om at trønderne også velger delegater som vil stemme for et regjeringssamarbeid med høyresiden.

- Alle virkemidler

– Vi er nødt til å vurdere alle virkemidler for å sørge for at Hordaland KrFs sitt syn blir gjenspeilet i landsmøtet, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, til avisen.

- Vi er derfor villig til å anbefale årsmøte å bruke flertallet i morgen til å sende en helblå delegasjon, med mindre vi får tydelige forsikringer fra fylket Trøndelag KrF om at de vil gå for forholdstallsvalg, sier hun.

Spørsmålet er om den siden som vinner avstemmingen skal få alle delegatene til det ekstraordinære landsmøtet, eller om de skal fordeles proporsjonalt etter stemmetallene.

Svarteper

- Vi er redd for å stå igjen med svarteper hvis Trøndelag og andre røde fylker som Sogn og Fjordane mot formodning velger flertallsvalg, sier Husa, og varsler en mulig løsning der Hordaland vedtar forholdstallsvalg på årsmøtet - men med forbehold om at Trøndelag gjør det samme.

- Hvis de ikke gjør det, så kan vi da likevel omgjøre det vedtaket og foreslå at årsmøtet går for «winner takes it all»-prinsippet, sier Husa.

Avviser frykten

Ifølge Trønder-Avisa avviser derimot fylkesleder Jon Tviberg i Trøndelag KrF hordalendingenes frykt for en helrød trøndersk delegasjon.

- Vi har ingen andre planer enn et forholdstallsvalg. Man vet jo aldri hva som dukker opp av forslag i møtet, men det vet jeg ikke noe om, sier Tviberg.