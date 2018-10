Slått med flaske på fest i Stjørdal

Tor Erik bråvåknet av et plask - reddet 21 år gammel mann

22.55 Stjørdal:

- Vi var på stedet klokka 23.06. Det var en gutt på 18 år som hadde blitt slått i hodet med en flaske. Han ble fraktet til legevakta, og der ble kuttskaden undersøkt av lege, opplyser operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Den mistenkte var ikke lenger på stedet, da politiet kom fram. Politiet opplyser at de trolig har navnet på vedkommende.

- 18-åringen som ble slått i hodet, var muligens bevisstløs etter volden, sier operasjonsleder Tiltnes.

23.54 Trondheim:

- UP har stanset et kjøretøy. Fører mistenkes for kjøring i beruset/ruset tilstand, små mengder narkotika beslaglagt, skrev politiet på Twitter.

Politiet opplyser at føreren er en mann i 30-årene.

Pågrepet etter å ha slått vekter

23.56 Trondheim:

- 2 meldinger om ufred på utested. Politiet på stedet.

En mann skal ha blitt pågrepet etter å ha slått en vekter.

00.11 Trondheim:

- Beruset jente innbringes fra utested etter å ha laget bråk, skal blant annet ha slått en person på stedet, meldte politiet på Twitter.

Beruset mann lagde bråk utenfor bolig i Verdal

00.22 Verdal:

Politiet meldte om hendelsen klokka 00.22 natt til søndag. Da hadde politiet fått inn melding om en beruset mann som lagde bråk utenfor en bolig i Verdal.

- Har knust ei rute, ville ikke forlate stedet, opplyste politiet på Twitter.

Etter at politiet kom til stedet, skal mannen i 30-årene ha blitt kjørt hjem. Politiet opplyser at forholdet kanskje blir anmeldt senere.

00.52 Trondheim:

Mann i 20-årene satt i drukkenskapsarrest etter å ha laget bråk på et utested.

00.53 Trondheim:

Mann på 20 år, bortvist fra sentrum resten av natta etter å ha laget bråk og kranglet med vaktene på et utested

Fant fuglehund

01.03 Namsos:

En brun fuglehund med halsbånd ble funnet ved Spillum. Og politiet ønsket at eier skulle ta kontakt på telefonnummer 02800.

01.18 Trondheim:

Mann på 20 år innbrakt etter slagsmål ved et utested. Han nektet å oppgi personalia til politiet og vil bli anmeldt.

01.18 Stjørdal:

Politiet er på et utested etter klager på en person som oppfører seg ufint mot flere gjester. Mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum for resten av natta.

01.18 Trondheim:

Mann i 20-årene innbrakt etter å ha laget bråk på et utested.

Kjørt til legevakt etter slag mot hodet

01.32 Trondheim:

Meldt om slossing mellom flere personer inne på et utested. Politiet dro til stedet med flere enheter. Uoversiktlig da politiet kom frem. Det skal ha vært snakk om et lukket arrangement, og lokalet ble så tømt. En person ble kjørt til legevakt med ambulanse. Vedkommende skal ha vært lettere skadd etter slag mot hodet. Folk på stedet ønsket ikke å forklare seg til politiet, og politiet skal ikke ha hatt grunnlag for å anmelde noen etter episoden.

01.44 Trondheim:

Meldt om en krakilsk dame som slo og sparket rundt seg. Det tok litt tid før politiet kom til stedet, da hadde damen forsvunnet.

02.01 Rørvik:

Mann i 40-årene settes i drukkenskapsarrest etter å ha laget bråk og forstyrret andre gjester på Kysthotellet. Vedkommende blir anmeldt for ordensforstyrrelser.

Ble slått, men blir anmeldt

02.02 Stjørdal:

Klokka 01.59 fikk politiet melding via AMK-sentralen.

- Den som var blitt slått, hadde laget bråk tidligere på et sted i nærheten av Torgkvartalet. Da hadde en annen person blitt forbannet og slått til vedkommende. Den som delte ut slaget, var ikke lenger på stedet, og vi kjenner ikke identiteten til vedkommende, opplyser operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

Personen som ble slått, skal tidligere på kvelden ha blitt bortvist fra Stjørdal sentrum på grunn av ordensforstyrrelser.

- Vedkommende overholdt ikke pålegget og vil bli anmeldt, sier operasjonsleder Tiltnes.

02.04 Steinkjer:

Meldt om slagsmål mellom flere ved taxiholdeplass.

- Her fikk vi melding om slagsmål ved jernbanestasjonen i Steinkjer. Patruljen melder tilbake at det roet seg da de kom til stedet. Og det er uklart hva som har skjedd her, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

Det skal ha vært en krangel mellom flere personer, men ingen på stedet ønsket å anmelde noe.

02.06 Trondheim:

En mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter å ha laget bråk og slått ei vakt på et utested. Politiet opplyser at anmeldelse kommer over helga.

02.12 Steinkjer:

Uenigheter mellom en gjest og vakt på et utested. Politiet var på stedet og ordnet opp. Det er mulig at det kommer en anmeldelse i ettertid.

Fikk melding om fører som så beruset ut

02.22 Trondheim:

Poltiet får inn melding om en person i bil som ser beruset ut. Politiet rykker ut til Tiller og får stanset en mann i 20-årene. Vedkommende mistenkes for promillekjøring og blåste til over lovlig verdi. Mann ble innbrakt for utåndingsprøve.

03.29 Namsos:

En bil har kjørt i autovernet ved Klingakorsen på Spillum i Namsos. Det skal ikke ha vært snakk om noen personskade, og føreren ringte selv etter kranbil.

- På stedet blåste føreren til over lovlig verdi. Og ble da tatt med inn for utåndingsprøve. Denne viste at verdien var under straffbart nivå, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at det da ikke var snakk om promillekjøring, men bilføreren blir anmeldt for uaktsom kjøring.