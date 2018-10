Kontroll på brann i båt inntil oppdrettsanlegg

Hevder Kåre Ingebrigtsen er aktuell for ny klubb

Saken oppdateres.

Det var ca. klokken 21.45 at politiet meldte på Twitter:

- Melding om brann i oppdrettsanlegg utenfor Hitra. Ingen personskade meldt. Brannvesen, politi og redningsskøyta rykker ut. Flere sivile båter i nærheten som bidrar, skriver operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Vaktleder hos brann- og redningstjenesten Frank Indergård fortalte:

- Det er en båt som ligger mellom Hitra og Frøya som brenner. Båten ligger fortøyd mot et oppdrettsanlegg, sa Indergård klokken 22.

Redningsskøyte var da på vei ut, og brannvesen var allerede på stedet.

Lokalavisa Hitra-Frøya meldte først om at redningsskøyta Horn Flyer ved 22-tiden var på Siholmen for å laste utstyr for brannvesenet.

Like før klokken 22.30 hadde brannvesen kontroll på brannen.

- Vi vet ikke hvor store verdier som har gått tapt, men det meldes om at båten er utbrent, sier operasjonsleder Camilla Engen i 23-tiden.