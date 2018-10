Politiet etterforsker droneflyging under Natos megaøvelse

Saken oppdateres.

– Droneaktiviteten skal ha vært rundt cirka klokka 21.00-22.00 søndag kveld. Vi ønsker tips i saken for å finne ut hva som kan være årsaken til denne aktiviteten, sier Jørgen Lagesen ved Røros lensmannskontor til Arbeidets Rett.

Den store Nato-øvelsen Trident Juncture, hvor et personell på flere titusen personer deltar, pågår i området. Flere av Forsvarets helikoptre er på Røros i forbindelse med øvelsen og det er innført flyforbud over et stort område.

– Dette er totalt uakseptabelt. Det går på flysikkerheten, sier talsmann Ivar Moen for Forsvaret til VG.