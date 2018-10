Evakuerte kiosk og nabohus på Flakk - fryktet gasslekkasje på ferja

Landslagsprofilen får kritikk for å ha spilt kamper under graviditeten

Nå er de nye emojiene her

- For oss ser jo dette ut som et show

Skandia Cup får sin aller første generalsponsor: - Dette er en merkedag for oss

- Vi er tente og klare for slaget om Oppdal

I mer enn 25 år har hun stått i spissen for koret: - Det har vært knallhardt arbeid

Skandia Cup får sin aller første generalsponsor: - Dette er en merkedag for oss

- Vi er tente og klare for slaget om Oppdal

Selbekk: – Lite politisk realisme i at Hareide fortsetter etter tap

Saken oppdateres.

Brannvesenet rykket onsdag ettermiddag ut til ferjeleiet på Flakk i Trondheim.

Det ble meldt om en gasslekkasje som skulle ha skjedd da man skulle fylle drivstoff på gassferja.

Litt over klokka 14 meldte politiet at det ikke er snakk om en gasslekkasje.

- Brannvesenet har gjort en primærundersøkelse. Det er funnet feil på varslingsanlegget. Det er IKKE lekkasje. En systemfeil. Sperringer blir opphevet, evakuering opphører og trafikken vil etter hvert komme tilbake til normalen, skriver politiet på Twitter.

Brannvesenet har gjort en primærundersøkelse.Det er funnet feil på varslingsanlegget. Det er IKKE lekkasje. En systemfeil. Sperringer blir opphevet, evakuering opphører og trafikken vil etterhvert komme tilbake til normalen — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) October 31, 2018

Ferjekaia ble stengt og sambandet Flakk-Rørvik ble innstilt inntil videre, meldte ferjeselskapet Fjord 1. Like etter klokken 14 var situasjoen avklart og ferjeleiet åpnet igjen. Avkjøringen til ferjeleiet var også sperret.

Politiet evakuerte kiosken og de nærmeste husene.

Innsatsleder brann, Trond Fjellsæter, opplyser at de ansatte på ferja fikk en varsling på måleutstyret om at det hadde forsvunnet drivstoff eller gass. Da rykket brannvesen, politi og to ambulanser ut til Flakk, og området ble evakuert.

- Brannvesenet gikk inn med to røykdykkere med eget måleutstyr og fant ut at det ikke var gass på ferja, opplyser Fjellsæter.

Området er åpnet, men ferja skal undersøkes nærmere.