Saken oppdateres.

– En av de tydeligste tingene som ble vedtatt som strategi for partiet var at man ikke skulle gå inn i regjering med Frp. Flertallet har tatt meget lett på dette og det er pinlig for partiet og vår troverdighet, sier Odd Anders With til NTB.

Han har tidligere fortalt Adresseavisen at han vurderer å melde seg ut.

With har også tidligere vært statssekretær. Han er skuffet og trist over at partileder Knut Arild Hareide etter all sannsynlighet trer til side.

– Det føles smertefullt og trist, og samtidig føles det veldig irrasjonelt at vi velger en annen kurs når vi har hatt en leder som har fått så mange utenfor partiet til å komme tilbake, sier han.

With er med i Trøndelag KrF, som var det fylket som sendte flest røde delegater til fredagens landsmøte. 11 av de 13 delegatene støttet Hareides alternativ om å danne regjering med Ap og Sp.

– Det er ganske dårlig stemning blant oss nå, men min oppfattelse er at de fleste utsetter sin avgjørelse om å melde seg ut til man ser om det blir en regjeringserklæring. Inntil videre så er Hareide vår partileder og jeg tror mange vil følge hans bevegelser og ta et standpunkt deretter, sier partiveteranen.

Stor usikkerhet

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg sier til Aftenposten at hun allerede har fått flere meldinger fra medlemmer i sitt eget fylkeslag Oppland. De sier de vil melde seg ut av partiet etter at venstresiden i partiet tapet kampen fredag kveld. Hun sier selv at hun er usikker på hva hun gjør, om hun skal fortsette i partiet eller melde seg ut.

Også Simen Bondevik, tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondeviks barnebarn, sier at han er usikker på om han fortsetter i partiet. Han sier at å gå i regjering med Frp er en veldig stor kamel å svelge.

Samtidig har også folk meldt seg inn i partiet det siste døgnet som følger av landsmøte. I Rogaland har 80 personer meldt seg inn siden fredag, mens sju har meldt seg ut, skriver Aftenbladet.

– Jeg har fått både tekstmeldinger, eposter og meldinger via Facebook. Folk er både fornøyde og misfornøyde. Ingen meldinger er langt over streken, men jeg er opptatt av at vi skal respektere at dette er følsomt for mange, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF, som sier hun tror årsaken er at KrF-stemmerne i Rogaland er mer høyrevridde enn andre steder i landet.

– Kan ikke forsvare Frp-samarbeid

– Jeg ser ikke for meg at jeg skal stå på stand for å forsvare et Frp-samarbeid. Det kan jeg ikke, sier Tore Christiansen som har vært varaordfører i Øksnes kommune i Nordland og hatt ulike verv i partiet i 28 år.

KrF valgte Erna Solberg framfor Hareide under ekstraordinært landsmøte på Gardermoen fredag kveld. Der er derfor skuffelse blant delegatene som helst skulle ha sett partiet i regjering med Ap og Sp.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal nå lede regjeringsforhandlingene med Venstre, KrF og Frp, etter at Hareide har varslet at han trekker seg som partileder.

Vil stille krav

98 delegater landet på blå side under fredagens ekstraordinære landsmøte, og 90 delegater stemte for rød side. Røde delegater i Trøndelag varsler at de skal stille høye krav i regjeringsforhandlingene.

– Nå sitter det 90 stykker og følger med på at forhandlingene gir resultater. Fallhøyden er stor, sier nestleder i Trøndelag KrF Jan Arne Bremnes til Trønder-Avisa.

Bremnes tror høyresiden i partiet har litt for høye forventninger til hvor mye KrF-politikk den sittende regjeringen kan gå med på.

Jon Nordmann Tviberg, fylkesleder i Trøndelag KrF, sier til avisen tror at regjeringen vet at de forventer gode resultat, siden avstemningen i partiet var jevn.

