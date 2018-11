Rekordtall for Lindmo, ny bunnotering for Skavlan

Politiet rykket i kveld ut etter melding om en brann i jernbanesporet på Røra i Inderøy.

- Det skal være brann i sporet, cirka 500 meter nord for stasjonen. Togtrafikken er stoppet. Vi har sendt to patruljebiler for å finne ut hva dette er for noe, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

Ved 20.10-tiden melder politiet på Twitter at det har vært en mindre brann, og at den er slukket.

- Mistenker at brann er påsatt - plastflasker og papir det brant i, skriver politiet.

Togtrafikken skal nå gå som normalt igjen.