Kronprinsen skal sove i telt med soldatene på Trident Juncture

Skjebnedag for 120 ansatte - slik svarte oppdrettsgiganten

Idrettsledere peker på én hovedårsak til at friidretts-essene forlater trønderske klubber

Rygget på annen bil - mistenkt for promille

Mangler trønderne forståelse for toppidrett?

På utkikk etter familiebil? Her er ekspertenes topplister

Slik kan det bli mulig å kjøre fra Trondheim til Steinkjer på under én time

Mann knivstakk sin bror da politiet kom – tiltalt for drapsforsøk

Mann knivstakk sin bror da politiet kom – tiltalt for drapsforsøk

Saken oppdateres.

Kongehuset opplyser at far og sønn fikk en bred orientering om militærøvelsen, som er den største NATO-øvelsen siden 80-tallet.

– De to firestjerners generalene tok seg god tid til å snakke med soldatene om øvelsen og de krevende utfordringene Trident Juncture byr på, skriver Kongehuset.

Kronprinsen og kongen besøkte først øvelsen på Røros, før de dro videre til Glåmos. Deretter splittet de lag og kongen dro videre til Værnes for å møte soldater fra Royal Marines, mens kronprinsen dro til Tolga for å møte svenske soldater.

– Kronprinsen følger øvelsen også tirsdag etter å ha overnattet i telt sammen med soldater ute i felt, opplyser Kongehuset.

Se bildene fra «slaget om Oppdal».

Grunnloven slår fast at «Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt» og at «Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred». Både han og kronprinsen er general i Hæren og Luftforsvaret, samt admiral i sjøforsvaret.

Se bildene fra Natos styrkedemonstrasjon på Byneset.