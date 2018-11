Bil med mor og to barn veltet i Namsos

Trondheim er helt avhengig av oss for å bli kulturhovedstad

Saken oppdateres.

En bil veltet over på siden på fylkesvei 767 i Namsos onsdag ettermiddag. En mor og hennes to barn satt i bilen, opplyser Namdalsavisa.

Veien skal ha vært svært glatt. Familien ble kjørt til legevakt etter hendelsen.

Det har også vært flere andre hendelser på veiene i Trøndelag onsdag kveld.

Mosvik, klokka 16.28: Sovnet bak rattet

En bilfører kjørte av veien ved vannet Langen. Mannen i 30-årene sa til politiet at han sovnet bak rattet. Politiet rykket ut til stedet. Bilføreren ble avhørt og bilen tauet inn. En straffesak opprettes, og mannens førerkort er beslaglagt. Mannen var uskadd etter hendelsen.

Kolvereid, klokka 17.25: Traff autovernet på begge sider

En mannlig bilfører i 20-årene meldte at han hadde kjørt inn i autovernet. Bilen hadde vært over i motgående kjørebane og traff autovernet på begge sider.

- Dårlige vinterdekk, opplyser politiet.

Bilføreren er avhørt og anmeldt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende. Han kom uskadd fra hendelsen.

Steinkjer, klokka 18.33: Vogntogsjåfør anmeldt

Politiet fikk melding om at et vogntog hadde kommet borti en personbil under en forbikjøring på Mæresmyra. Hengeren hadde slengt inn i fronten på bilen, meldte politiet i Trøndelag på Twitter.

Klokka 19.08 ble sjåføren av vogntoget stoppet på Mule i Levanger. Sjåføren hadde ikke merket at han var borti bilen, men hengeren hadde merker som stemte med skadene på bilen, opplyser politiet. Ingen ble skadd i hendelsen. Mannen er anmeldt for forholdet, og en politijurist har besluttet at mannens førerkort skal beslaglegges.

Nærøy, klokka 18.53: Tenåring i bilvelt

En bil havnet på taket i Saltbotnkorsen i Nærøy. Bilføreren, en kvinne i tenårene, kom seg selv ut av bilen. Hun ble kjørt i ambulanse til legevakt for en sjekk.

Politiet mener at bilen hadde gode dekk, men det var svært glatt på stedet. Bilen traff en bergnabb på høyre side av veien og ble slengt over på motsatt side av veien, der den trillet rundt og ble liggende opp ned. - Store materielle skader på kjøretøy, melder politiet på Twitter.