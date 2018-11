Folk er mer positive til Nato etter gigantøvelsen

Saken oppdateres.

Samtidig svarer 68 prosent av de spurte i en ny spørreundersøkelse at de er positive til at Nato øver i Norge.

Tilsvarende tall før Trident Juncture startet var at henholdsvis 64 prosent var positive til Nato og 65 prosent av de spurte var positive til at andre Nato-land øver i Norge.

Den nye undersøkelsen er gjennomført 5.–6. november, altså midt under øvelsen. Det er TNS Kantar som har utført undersøkelsen for Forsvaret. 987 personer har svart på spørsmålene, der de har hatt fem ulike svaralternativer å velge mellom. To negative, et nøytralt og to positive.

Bred støtte lokalt

I Stjørdal sentrum er alle de fem Adresseavisen snakker med på gaten onsdag positivt innstilte til Nato og Forsvaret.

- Jeg er udelt positiv til Nato og til Forsvaret. Både når det gjelder restauranten jeg driver og privat, sier Line Eidem, som driver Egon-restauranten i Stjørdal sentrum.

Hun skryter av oppførselen til soldatene. Til tross for et enormt antall soldater i Stjørdal under øvelsen har det ikke vært noen problemer.

- Mitt inntrykk er at alle jeg har snakket med er positive, sier hun.

Knut Lervik fra Hommelvik har merket helikoptertrafikken under øvelsen, men synes ikke den har vært veldig plagsom.

- Jeg er positiv til Forsvaret og til Nato-medlemskap, men volumet på denne øvelsen synes jeg likevel har vært i største laget, sier han.

Hoppet ti prosent

Natos omdømme står aller sterkest i de fylkene der øvelsen faktisk har foregått. Der svarer hele 74 prosent av de spurte at de anser har et ganske godt eller meget godt inntrykk. Til sammenligning var tilsvarende tall før øvelsen at 64 prosent var positive.

Både før og etter den store øvelsen svarer ti prosent av de spurte på landsbasis at de er ganske eller svært negative til Nato.

Oberst Eystein Kvarving, som er kommunikasjonssjef for Forsvarets operative hovedkvarter, har fungert som informasjonssjef for Trident Juncture. Han sier det er morsomt å se at folk er positive.

- I det store bildet ser vi at gjennomføringen av Nato-øvelsen på norsk jord har styrket befolkningens tillit til Nato. Den tilliten var høy i utgangspunktet, men det er gledelig at den er styrket gjennom dette, sier han.

Skryter av nordmennene

Admiral James G. Foggo, som er sjef for Natos hovedkvarter i Napoli og sjef for USAs marinestyrker i Europa og Afrika, er også øvelsens sjef formelt sett. Han besøkte i går formiddag Værnes for å hilse på soldater fra alle de 31 deltakerlandene og takke for innsatsen under øvelsen. Han skryter av den jobben som er gjort fra norsk side, både før og under øvelsen.

- Jeg fikk høre resultatet av spørreundersøkelsen i dag. Vi ser at støtten Nato får er overveldende sammenlignet med motstanden. Det er jeg virkelig glad for, sier Foggo, som synes nordmenn har vært utrolig tålmodige med den store trafikken av militære kjøretøy.

- Det må alle de som har stått på, både sivile og militære mannskaper, som har reist rundt og informert på forhånd, få æren for. Vi ser at vanlige folk og bønder rundt omkring har tatt imot troppene på en fantastisk måte. En slik stor øvelse hadde ikke vært mulig uten det norske totalforsvarskonseptet. Jeg takker for at vi fikk komme hit, sier admiralen.

Mer skeptisk til øvelser

Folk i Trøndelag, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal, der øvelsen har pågått, er imidlertid mindre positive til at Natostyrker skal øve i Norge enn tidligere. Før øvelsen startet svarte 68 prosent at de var meget eller ganske positive. Etter øvelsen er tilsvarende tall 64 prosent. Andelen som er svært eller ganske negative har også økt i de samme fylkene, fra 9 til 12 prosent av de spurte.

Også på landsbasis øker denne andelen av de spurte fra åtte til 11 prosent.

Også Forsvaret kommer styrket ut av undersøkelsen. Andelen av befolkningen som er ganske eller meget positive til Forsvaret har økt fra 60 til 64 prosent. I øvingsområdene for Trident Juncture har støtten økt mest, der har antallet som er ganske eller meget positive økt fra 61 til 68 prosent. Andelen som er negative til forsvaret holder seg stabilt på fem prosent både før og etter Trident Juncture.

