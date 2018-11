Har funnet savnet småfly i Meråker - to personer omkommet

Kaptein Jensen: – Jeg føler at vi har fått for mye kritikk

- Klokka 17.42 ble flyet lokalisert av et Seaking redningshelikopter. Det er bekreftet at det er to personer i flyet, og begge er omkommet, sier innsatsleder Jomar Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt.

Flyet ble funnet 700 meter nord - nordvest for Øyan flyplass i Meråker.

En stor leteaksjon ble satt i gang etter at flyet sendte ut et nødsignal klokka 15.30.

Funnet i skogen

Det var Sea King redningshelikopter som oppdaget flyet på bakken.

- Flyet ble funnet i skogen. Det er veldig ulendt terreng med kratt og skog, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen vd Trøndelag politidistrikt.

Helikopteret hadde ingen mulighet til å lande i området, og derfor ble det sendt inn bakkemannskap inn til småflyet.

Hadde planlagt en times flytur

Det var tidligere i dag et småfly med to personer om bord ble meldt savnet.

- Klokka 14.30 tok det av et småfly fra Værnes flyplass. Det hadde planlagt en times flytur over Meråker og Tydal. Flyet ble meldt savnet, og det ble iverksatt en redningsoperasjon, sier innsatsleder Jomar Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

- Et nødpeilesignal ble aktivert fra et småfly. Vi har skaffet identiteten på flyet, men vi får ikke kontakt med fartøyet, sa Kjetil Hagen, redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge ved 16.30-tiden at et nødpeilesignal ble aktivert fra et småfly, og at de ikke fikk kontakt med fartøyet.

Nødsignalet ble registrert klokken 15.30, og skal ha kommet fra området ved Meråker flyplass.

Politiet tvitret om hendelsen klokken 16.13.

Hovedredningssentralen koordinerte leteaksjonen, og nødetater rykket ut til stedet.

Søkte med helikopter og bakkemannskaper

Det ble søkt etter flyet med helikoptre fra lufta: Seakinghelikopter og et helikopter fra Forsvaret. Frivillige redningsmannskaper iverksatte en leteaksjon på bakken.

De lette i området rundt Øyan flyplass.

Ifølge Olsen var rundt 30 personer involvert i redningsaksjonen fra bakkenivå, dette var personell fra både politi, brann, helsevesen, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Hagen ved Hovedredningssentralen sa at redningsarbeidet var krevende, både på grunn av mørket og at området var utilgjengelig for bakkemannskapene.

Har varslet flyhavarikommisjonen

Politiet har sperret av området og vil opprettholde vakthold gjennom natta.

- Flyhavarikommisjonen er varslet og vil sammen med politiet foreta tekniske undersøkelser når det blir dag, sier Sjøhagen til Adresseavisen.