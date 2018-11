To UP-kontroller endte med 30 000 kroner i bøter

Bil med mor og to barn veltet i Namsos

Det største antallet forelegg ble delt ut i Verdal.

Ifølge en Twitter-melding fra politiet ble det gitt åtte forenklede forelegg for mobilbruk samt ni gebyr for manglende bilbelte.

I UPs kontroll i Kroppanmarka i Trondheim fikk en fører gebyr for manglende bilbelte, mens det ble gitt et gebyr for dårlige dekk. I alt 81 bilførere ble kontrollert.

Bøtesatsene for ulovlig bruk av mobil i bil er 1700 kroner, mens det blir gitt 1500 kroner i bot for manglende bilbelte.

Gebyret for dårlige dekk (dekk med for lite mønsterdybde) er 750 kroner.