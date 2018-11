Bolighus i Steinkjer brant ned til grunnen

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Dødt løp i VM-kampen. «Veldig, veldig lett for Magnus», sier ekspert

To utesteder i Trondheim er nominert i Bartenders' Choice Awards

- Jeg ønsket meg en vase. Da solgte jeg alt som sto på spisebordet for å kjøpe den

Her går dagens militære kolonner

Bedre sent enn aldri for trehusene i Levanger

Sjåfør siktet etter at soldat omkom

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Her går dagens militære kolonner

Her går dagens militære kolonner

Bedre sent enn aldri for trehusene i Levanger

Saken oppdateres.

Kvart på ti mandag kveld meldte politiet i Trøndelag om at et bolighus er i full overtenning i Steinkjer. Det var ingen som befant seg i huset da det tok fyr.

- Det er en forlatt bolig, under oppussing som har tatt fyr, sa innsatsleder Gunnar Wæhre.

Kontrollert nedbrenning

Adresseavisen skrev senere mandag kveld at brannen var under kontroll, og det gjennomføres kontrollert nedbrenning. Det betyr at brannvesenet vil kontrollere flammene, og la det brenne ut.

- Brannen vil fortsette gjennom resten av natten, sa Anslaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

Brant ned til grunnen

Tirsdag morgen opplyser Oseid at brannvesenet har dratt fra stedet, men at de vil komme tilbake for å pøse på mer vann. Politiet har satt opp sperrebånd.

Ifølge operasjonslederen er huset brent helt ned til grunnen.

Politiet kjenner ikke årsaken til brannen, og vil etterforske saken for å finne brannårsaken.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter