- Det er en sykdom som sprer seg i ungdomsmiljøer

- Siden i sommer har vi sett en økning i antallet gonorétilfeller. Dette bekymrer oss. Det kan se ut til at dette er en sykdom som sprer seg i ungdomsmiljøer, sier seksjonsoverlege Ingrid Snekvik.

Hun jobber ved poliklinikk for hud- og kjønnssykdommer ved St. Olav, og det er de som behandler alle som får påvist at de er smittet av gonoré. Når en person er smittet, jakter de også på smittekilden og ringer opp tidligere sexpartnere.

Dette er gonoré Gonoré er en infeksjon som smitter ved seksuell kontakt. Smitten kan overføres ved vaginal sex, oral- og analsex. Symptomer hos menn er brennende smerte når du tisser, trang til å urinere ofte, væske eller puss som kommer ut av penis. Symptomer hos kvinner er gul eller grønnlig utflod fra skjeden, brennenede smerter når du tisser og smerter i nedre mageregion. En kan også få gonoré i halsen eller endetarmen. Gonoré kan spre seg i blodbanen og føre til leddinfeksjon, utslett og feber. Ubehandlet gonoré kan spre seg til eggstokker, livmor eller egglederne hos kvinner. Dette kan gjøre det vanskelig å få barn. Hos menn kan gonoré spre seg til testiklene og prostata. Gravide kvinner kan overføre infeksjonen til barnet under fødsel. Gonoré behandles med antibiotika. I 2017 ble det påvist 1399 tilfeller av gonoré i Norge. Året før var antallet 1096. I fjor ble det påvist 63 tilfeller ved St. Olav. I år er det så langt påvist 58 tilfeller.

Fakta: Helsenorge.no

- I sjokk

Så langt i år har 58 personer, 37 menn og 21 kvinner, blitt behandlet for gonoré ved St. Olav. De fleste av de smittede er unge, og den yngste som har fått påvist smitte var 17 år.

De smittede er gjerne personer som nærmest er i sjokk over at de har fått en kjønnssykdom de knapt har hørt om.

- De fleste blir veldig overrasket, dette kommer som julekvelden på kjerringa. De tror at gonoré er utryddet. Så viser det seg at dette er en sykdom som har fått sin renessanse, sier Svein Arne Nordbø, overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Han sier at de også tester for gonoré ved prøver som som er sendt til klamydiatesting. Mange fastleger har derfor fått seg en vekker den siste tiden.

- De blir overrasket når de får beskjed om at pasienten er smittet av gonoré. Derfor ber vi nå allmennlegene om å tenke litt mer på gonoré når de får inn pasienter, sier Nordbø.

Dropper kondom

De siste årene har det vært en sterk økning i tilfeller av gonoré på landsbasis, og de fleste som rammes er menn som har sex med menn. De smittede er også stadig yngre.

- Det som er spesielt i Trøndelag er at vi ser en økning av antallet tilfeller hos heterofile, og en økning i andelen kvinner som er blitt smittet. Denne økningen er ikke like stor andre steder, sier smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik.

På landsbasis var 16 prosent av de smittede i 2017, kvinner. I Trondheim er 37 prosent av de smittede så langt i år, kvinner.

- Hva er grunnen til at så mange kvinner er smittet?

- Vi vet at mange er dårlig til å bruke kondom. Gonoré er veldig smittsomt, og hvis det er smittetilfeller i et miljø, så kan det spre seg veldig lett. Vårt inntrykk er også at mange tenker at dette er en sykdom som ikke eksisterer, sier Snekvik.

De opplever kvinner er flinke til å beskytte seg mot graviditet, men at det å bruke kondom ikke er særlig attraktivt.

- Når vi snakker med allmennlegene, forteller enkelte at det er som å snakke til døve ører når de ber unge bruke kondom, sier Nordbø.

Jakter på sexpartnere

Når en person har fått påvist gonorésmitte, starter jakten på hvem vedkommende er blitt smittet av. Det kan fortone seg som et nitidig etterforskningsarbeid, og sykepleiere ved poliklinikken så vel som smittevernoverlegen kan være involvert i dette.

Den som er smittet, må oppgi navn på alle sine sexpartnere de siste tre månedene. Hvis man vet navnet, vel å merke.

- Dette kan dreie seg om alt fra én til 30 partnere. Noen ganger får vi navn og telefonnummer, andre ganger må vi drive etterforskning, sier Snekvik.

Hvis en vagt husker at det var en Stine han tilfeldigvis hadde et kjapt lite sexeventyr med, eller at det muligens var en Ola hun traff på et sent nachspiel, så kan det være krevende, og det er ikke alltid alle kan spores.

De navngitte sexpartnerne blir oppringt, får beskjed om at de kan være smittet og blir bedt om å teste seg.

At en slik telefon kan få en del bivirkninger, er lett å tenke seg. 40 prosent av kvinnene blir nemlig smittet av sin kjæreste, samboer eller ektefelle.

Dryppert og halsvondt

Symptomene på at en kan være smittet av gonoré, er svie ved vannlating, utflod og kløe i underlivet. Blant menn er den folkelige beskrivelsen «å pisse piggtråd» eller «dryppert».

- Blant kvinner er det veldig få som tenker at de kan være smittet av gonoré. De vil gjerne tro at de har fått en soppinfeksjon eller urinveisinfeksjon, sier Sagvik.

De påpeker at halsvondt også kan dreie seg om gonoré.

- Da har de blitt smittet ved oralsex, sier Sagvik.

Ubehandlet gonoré kan i verste fall føre til at en blir steril. Hvis en gravid kvinne er smittet, kan gonoré smitte under fødselen og babyen kan få en øyeinfeksjon. Behandlingen er imidlertid enkel: En tablettkur og en sprøyte i hver rumpeball.

- I andre land er det påvist muliteresistent gonoré. Så langt er ikke det oppdaget i Norge, men vi er veldig redd for at det skal spre seg. Da har vi et problem, sier Snekvik som sier at en god del er blitt smittet på ferieeventyr i utlandet.

Risikoen for å bli smittet øker med antallet sexpartnere. Legenes klare oppfordring er enkel:

- Bruk kondom når du har sex med nye partnere, og test deg ofte hvis du er i risikogruppen.

