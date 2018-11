Espen Teigen forlater politikken for drømmejobben

Espen Rossing Teigen - CV

Aktuell: Begynner i Nettavisen som journalist, etter å ha arbeidet som politisk rådgiver for Sylvi Listhaug i en årrekke.

Tidligere i 2018 stormet det rundt Teigen, etter at han og Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Listhaug ble felt som justisminister og redusert til stortingsrepresentant, mens han ble arbeidsledig.

Alder: 25 år.

Familie: Samboer med Astrid Nordahl (22).

Bor: I nyinnflyttet leilighet på 50 kvadratmeter på Sørenga i Oslo.

Karriere: Fullførte videregående som privatist, etter at politikken tok ham med hud og hår. Generalsekretær for FpU i 2011, og spesialrådgiver for voksenpartiets generalsekretær tre år senere. Ansatt som rådgiver, med spesielt ansvar for sosiale medier, av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, i 2016. Ble senere med henne til justisdepartementet. Forsøket på å bli valgt inn på Stortinget som Frps førstekandidat i fjor, mislyktes, og han tviler på om han vil forsøke på nytt neste gang.

Leser: Historie, biografier, populærvitenskap, av og til skjønnlitteratur, men aldri krim. På nattbordet nå ligger Adam Hochschilds rystende fortelling om kong Leopold («King Leopold’s Ghost»). Det hender fortsatt at han tar frem klassikeren «Democarcy in America» av Alexis de Tocqueville, en av de beste bøkene han har lest.

Lytter til: Country. Det er min greie. Johnny Cash, Dolly Parton, Jim Reeves, Willie Nelson, alle de store. Har vært i Nashville på Hank Williams-museet, og får aldri nok av dem.

Ser: Nyheter og dokumentarer, og ganske mange tv-serier. Det lages mye bra politisk drama.