Saken oppdateres.

Klokka 09.55 lørdag meldte militærpolitiet at en amerikansk soldat var mistenkt for å ha kjørt med promille i Stjørdal.

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at de har bragt mannen i 20-årene inn for utåndingsprøve, og at han blåste til over lovlig verdi på alkometeret.